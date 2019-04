Teramo, Elezioni Consiglio Provinciale: risultati e commenti

Sei seggi alla Casa dei Comuni e sei alle liste collegate al Presidente

TERAMO – Di seguito i risultati dell’elezione di secondo livello per il rinnovo del Consiglio Provinciale: 12 i seggi disponibili,

6 sono stati attribuiti alla lista “La casa dei Comuni” di ispirazione di centrosinistra; due al “Territorio e la gente per Di Bonaventura Presidente; quattro alla lista “La forza del territorio per Diego Presidente”.

Questi i consiglieri eletti:

Lista n. 1 LA CASA DEI COMUNI

Scarpantonio Mauro Giovanni 7086

Maranella Martina 6180

Ciapanna Graziano 5867

Di Marco Vincenzo 5105

Cordone Graziella 4600

Angelini Marco 4019

Lista n. 2 IL TERRITORIO E LA GENTE – Di Bonaventura Presidente

Cardinale Lanfranco 6986

Pavone Domenico 3687

Lista n. 3 LA FORZA DEL TERRITORIO – per Diego Presidente

Di Lorenzo Gennarino 5917

Frangioni Luca 4216

Recchiuti Alessandro 4012

Costantini Beta 3509

“IDEA”, SODDISFAZIONE PER COSTANTINI, PREMIATI RADICAMENTO E SERIETA’

“Idea” esprime “grande soddisfazione” per l’elezione di Beta Costantini, esponente del partito, al consiglio provinciale di Teramo. “Un risultato importante – si legge in una nota -, che premia il radicamento, la serietà delle proposte, la credibilità delle persone”.

Per il senatore Gaetano Quagliariello, presidente nazionale di “Idea”, “il successo raggiunto intorno a Beta e al nostro progetto dimostra ancora una volta che c’è un grande spazio politico, nel centrodestra, per costruire qualcosa di nuovo a partire dal territorio”.

Il percorso continua, “a cominciare dalle prossime amministrative – aggiunge il coordinatore provinciale Vincenzo Viola – e da un’opera di attenzione e di rilancio per la nostra terra”. A Beta Costantini, da parte di “Idea” – conclude la nota – “i migliori auguri di buon lavoro”.

Pepe plaude al risultato e ringrazia tutti i candidati ed i vertici del Partito

Il Consigliere regionale e Vice-Capogruppo del Pd in Regione Abruzzo, Dino Pepe, ci tiene a ringraziare tutti i candidati della Lista Unitaria del centrosinistra “La Casa dei Comuni” per il risultato centrato nelle elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale che si sono appena svolte.

“Il centrosinistra teramano ha dimostrato, ancora una volta, che quando corre unito e coeso è in grado di centrare importanti risultati che gli consentiranno di lavorare per il bene del territorio e al di là dei colori e degli schieramenti politici” sottolinea Dino Pepe. “Il risultato maturato in queste elezioni provinciali ha un valore importantissimo, infatti in un momento storico in cui il centrodestra appare più forte siamo riusciti a eleggere 6 consiglieri provinciali, di cui due sono giovani donne, dimostrando come da queste elezioni possa e debba ripartire la rinascita della nostra coalizione in vista delle prossime amministrative”.

“Un grosso in bocca al lupo va ai sei consiglieri eletti nella Lista Unitaria “La Casa dei Comuni”, Mauro Scarpantonio (7.086), Martina Maranella (6.180), Graziano Ciapanna (5.867), Vincenzo Di Marco (5.105), Graziella Cordone (4.600) e Marco Angelini (4.019), espressione dell’intero territorio, un grazie di cuore agli altri componenti della Lista che si sono messi a disposizione e hanno lavorato per rendere forte e competitiva la stessa” conclude Pepe. “Con loro voglio ringraziare il Segretario Regionale del Pd, Renzo Di Sabatino, ed il Segretario Provinciale del Pd, Gabriele Minosse, per l’impegno profuso in questa delicata fase storica”.