Teramo, elezioni 2018: orari servizio di bus navetta

TERAMO – Come già comunicato ieri, l’amministrazione comunale ha istituito un servizio di bus navetta finalizzato al raggiungimento dei seggi elettorali di appartenenza, per gli elettori inseriti nelle liste elettorali che per cause legate agli eventi sismici sono ospitati in strutture ricettive ubicate al di fuori del territorio comunale.

Il Comune di Teramo, sulla base delle indicazione del COR della Regione Abruzzo, al fine di garantire il diritto di voto agli elettori inseriti nelle proprie liste elettorali, attualmente alloggiati in strutture ricettive ubicate al di fuori del proprio territorio a causa dei danni riportati in occasione degli eventi sismici, ha organizzato un servizio navetta gratuito finalizzato al raggiungimento dei seggi elettorali, con i seguenti orari dei vari bus:

Linea 1:

Partenza ore 9.00 da Roseto Degli Abruzzi

Hotel Nettuno

Hotel.Narcisi

Hotel Bellavista

Residence Marechiaro

Resort Rosburgo

Hotel Albatros

Residence Casa del Mar

Ore 9.15 Giulianova

Hotel.Corallo

Hotel Miramare

Hotel Sole

Hotel Garden

Hotel Europa

Hotel Cristallo

Ore 9.30 Tortoreto

Hotel Panoramic

Hotel Clara

Ore 9.45 Alba Adriatica

Residence Costa

Arrivo a Teramo ore 10.30 indi accompagnamento ai seggi elettorali con lo stesso servizio

Ripartenza prevista da Teramo ore 11.30 con prelievo dai seggi elettorali

Linea2:

Parten.a ore 10.00 da Roseto Degli Abruzzi

Hotel Nettuno

Hotel Narcisi

Hotel Bellavista

Residence Marechiaro

Resort Rosburgo

Hotel A.batros

Residence Casa del Mar

Ore 10.15 Giulianova

Hotel Corallo

Hotel Miramare

Hotel Sole

Hotel Garden

Hotel Europa

Hotel Cristallo

Ore 10.30 Tortoreto

Hotel Panoramic

Hotel Clara

Ore 10.45 Alba Adriatica

Residence Costa

Arrivo a Teramo ore 11.30 indi accompagnamento ai seggi elettorali con lo stesso servizio

Ripartenza prevista da Teramo ore 12.30 con prelievo dai seggi elettorali

Linea 3:

Partenza ore 15.00 da Roseto Degli Abruzzi

Hotel Nettuno

Hotel Narcisi

Hotel Bellavista

Residence Marechiaro

Resort Rosburgo

Hotel Albatros

Residence Casa del Mar

Ore 15.15 Giulianova

Hotel Corallo

Hotel Miramare

Hotel Sole

Hotel Garden

Hotel Europa

Hotel Cristallo

Ore 15.30 Tortoreto

Hotel Panoramic

Hotel Clara

Ore 15.45 Alba Adriatica

Residence Costa

Arrivo a Teramo ore 16.30 indi accompagnamento ai seggi elettorali con lo stesso servizio

Ripartenza prevista da Teramo ore 17.30 con prelievo dai seggi elettorali

Linea4:

Partenza ore 16.30 da Roseto Degli Abruzzi

Hotel Nettuno

Hotel Narcisi

Hotel Bellavista

Residence Marechiaro

Resort Rosburgo

Hotel Albatros

Residence Casa del Mar

Ore 16.45 Giulianova

Hotel Corallo

Hotel Miramare

Hotel Sole

Hotel Garden

Hotel Europa

Hotel Cristallo

Ore 17.00 Tortoreto

Hotel Panoramic

Hotel Clara

Ore 17.15 Alba Adriatica

Residence Costa

Arrivo a Teramo ore 18.00 indi accompagnamento ai seggi elettorali con lo stesso servizio

Ripartenza prevista da Teramo ore 19.00 con prelievo dai seggi elettorali

Il Servizio verrà garantito dalla ditta Baltour di Teramo ( tel. 3485815332)

Al fine di rispettare il più possibile gli orari del trasporto, i signori elettori sono invitati a rappresentare al Presidente di Seggio, ove possibile, la rapida definizione della procedura di voto.