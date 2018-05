Teramo, “Elder Care At Home”: l’11 maggio l’evento finale

TERAMO – Il giorno 11 maggio presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo ,in via S. Marino 12, si terrà l’evento finale del progetto “Elder Care At Home”, finanziato dal Programma Erasmus+, incentrato sui caregivers informali che prestano assistenza alle persone anziane e/o in condizione di disabilità.

All’evento parteciperà l’Assessore regionale alle Politiche Sociali Marinella Sclocco; gli Assessori dei Comuni di Giulianova e L’Aquila Nausicaa Cameli e Francesco Bignotti; Maria Vittoria Isidori dell’Università dell’Aquila; Marco Maiello esperto di housing sociale; Patrizia Orlandi presidente del Polo di Innovazione Irene; Iole Marcozzi di ilmiofuturo, organizzazione partner di progetto. Modererà l’incontro Gennaro Tornincasa, esperto politiche sociali LynxTerritorio Sociale

La finalità del progetto è migliorare la qualità dell’assistenza fornita dai familiari, accrescendone conoscenze e competenze nella prospettiva di incrementare il benessere degli assistiti.

Nel corso del progetto, durato tre anni e che ha visto il coinvolgimento di partner della Turchia (Governoship di Bursa e Direttorato Provinciale delle Politiche Sociali e della Famiglia), della Polonia (Collegium Balticum), e dell’Italia (ilmiofuturo srl e Comune di L’Aquila), sono state realizzate delle indagini esplorative finalizzate, da un parte, a ricostruire lo “stato dell’arte” nei tre Paesi coinvolti e, dall’altra, a mappare i bisogni delle assistenti familiari. A seguito di queste attività di ricerca è stato elaborato un TOOLKIT info-formativo per i caregivers informali e sono state svolte attività di formazione domiciliare.

Il progetto è ora nella fase conclusiva e, in occasione della presentazione dei risultati, sarà realizzato un Evento di Disseminazione sul territorio, che si svolgerà a Teramo presso l’Auditorium IIS Alessandrini in via S. Marino 12 venerdì 11 Maggio dalle 9,30 alle 12,30.