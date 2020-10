Teramo, controlli anti covid oggi nelle zone più frequentate

TERAMO – Intervento nel pomeriggio del sindaco Gianguido D’Alberto, accompagnato dall’assessore Filipponi e da vigili della Polizia Locale, nelle piazze del centro storico cittadino per verificare i comportamenti dei giovani soprattutto minorenni, gli eventuali assembramenti e le attività degli stessi in relazione all’osservanza delle misure anticovid.

Rilevate alcune situazioni, in particolare a piazza Sant’Anna e Piazzetta del Sole, che hanno richiesto l’immediato intervento sia per quanto riguarda l’assunzione di alcolici, sia per l’osservanza delle norme anti covid , in particolare per ciò che attiene l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine.

L’attività del sindaco si inserisce nel quadro delle azioni poste essere per arginare il fenomeno che negli ultimi mesi ha assunto dimensioni significative.

Il sindaco ha anche parlato con i ragazzi, sottolineando loro che i comportamenti assunti non possono che condurre alla chiusura delle piazze. “Se volete continuare ad incontrarvi – ha detto D’Alberto – dovete rispettare le regole, non c’è altra strada”.