Teramo, Consiglio Comunale: l’ordine del giorno del 22 maggio

TERAMO – É convocata per il prossimo venerdì 22 maggio, con inizio alle ore 9:00 nell’Auditorium del Parco della Scienza, una nuova seduta del Consiglio Comunale, in modalità ibrida a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. La 2^ convocazione è fissata per martedì 26 maggio alle ore 10.00.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Presa d’atto dello studio di MS di livello 1 e livello 3 del Comune di Teramo e adozione dell’elaborato “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di livello 3 (MOPS)” ai sensi dell’art. 5, comma 5 ,a) della L.R. 11.08.2011, n. 28 e s.m.i.

2. Quantità e Qualità delle aree anno 2020.

3. Corretta trasposizione scarpata morfologica ai sensi dell’art. 20, comma 1 delle NTA del Piano Stralcio di Bacino per l’Asse􀄴o Idrogeologico. Ditta MA.IM. SRL.

4. Regolamento di Igiene Urbana e di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilabili del Comune di Teramo. Approvazione.

5. Mozione del Consigliere Luca Corona “Realizzazione attraversamento ciclopedonale in viale Bovio”.

6. Mozione della Consigliera Pina Ciammariconi “Implementazione di strategie per la riduzione della plastica: richiesta fondi per eco compattatori – Donazione agli studenti di borracce ecosostenibili”.

7. Mozione dei Consiglieri di Italia Viva “Strada ciclopedonale Teramo – S. Nicolò a Tordino”.

8. Mozione dei Consiglieri di Italia Viva “Via Mariana Teramo – Campli – Civitella del Tronto”.

9. Mozione Cons. Luca Pilotti “ Richiesta di liberazione di Patrick George Zaky nei confronti dell’Egitto”.

10. Mozione del Consigliere Luca Corona “Devoluzione delle indennità degli amministratori”.

11. Mozione della Consigliera Graziella Cordone “Riapertura del Servizio di Psichiatria di diagnosi e cura presso il Presidio Ospedaliero di Teramo”.

12. Mozione Consiglieri Massimo Speca e Giandonato Morra “Predisposizione iniziative volte ad incentivare e sostenere il commercio e le imprese sul territorio comunale”.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming con link dal sito del Comune.