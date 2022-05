Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 31 maggio 2022

TERAMO – La Conferenza dei capigruppo ha stabilito che Martedì prossimo 31 maggio, presso l’Auditorium del Parco della Scienza tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale con inizio, in 1^ convocazione, alle ore 15:00; la 2^ convocazione è fissata per venerdì 3 giugno, alle ore 08:30.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio di igiene urbana, delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2022 e delle agevolazioni tariffarie legate alle emergenze globali;

2. Documento Unico di Programmazione 2022/2024 – Programma OO.PP. 2022/2024 – Bilancio di Previsione 2022/2024: Variazione (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000) variazioni Bilancio;

3. Mozione Gruppo consiliare Cittadini in Comune: “City branding della Città di Teramo”;

4. Mozione Gruppo consiliare ex Italia Viva ora Cittadini in Comune: “ Bus navetta e centro logistico a Piazzale San Francesco”.

La seduta si svolgerà in presenza, aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta streaming dall’indirizzo internet: https://teramo.consiglicloud.it/home.