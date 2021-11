Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 30 novembre 2021

TERAMO – Martedì 30 novembre prossimo si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale, al Parco della Scienza, con inizio alle ore alle ore 10:30. La seconda convocazione è fissata per venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 8.30. Di seguito l’Ordine del Giorno.

1. Variazione del Bilancio di previsione 2021/2023. Applicazione quota del risultato di Amm.ne e modifica del Programma triennale OO.PP. 2021/2023;

2. Progetto di riqualificazione impianto sportivo in Via de Albentiis mediante realizzazione di copertura campo di gioco esistente ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010. Ditta Zodiac S.R.L.S.

3. Quantità e qualità delle aree anno 2022.

4. Proposta intitolazione Palazzetto dello sport di Scapriano a Tino Pellegrini.

5. M.A. E S.G. / Comune di Teramo – esecuzione sentenze TAR Abruzzo L’Aquila N. 89/2008 e Corte di Appello L’Aquila N. 806/2019 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – acquisizione area e diritto di servitù di pubblica fognatura.

6. C. A. / Comune di Teramo – sentenza del Tribunale di Teramo N. 156/2021 e successivo atto di precetto – Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio.

7. B.M.G. E C.G.M. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Teramo N. 484/2021 – Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio.

8. Contenzioso tributario L. S.R.L. – Esecuzione sentenza N. 28/2017 Commissione Tributaria Provinciale di Teramo – Riconoscimento legittimita’ del debito fuori bilancio.

La seduta si svolgerà in modalità ibrida, con presenza massima in aula al 50%, e rigorosamente a porte chiuse con la partecipazione dei soli giornalisti accreditati; l’accesso alla Sala consiliare verrà consentito alla presentazione di Green-pass.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming dall’indirizzo internet: http://www.consigli.cloud/teramo