Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 15 settembre 2020

TERAMO – Il presidente Alberto Melarangelo ha convocato, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, la prossima riunione del Consiglio Comunale, fissata per martedì 15 settembre 2020, alle ore 9.00 e, in 2^ convocazione, per giovedì 17 settembre alle ore 10.00, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Finanza di progetto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Teramo (art. 183, c. 15 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Approvazione relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179);

2. Regolamento del Consiglio Comunale – Modifiche;

3. Approvazione del Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria;

4. Istituzione della Consulta comunale per la Parità e le Pari Opportunità;

5. Designazione di n. 2 rappresentanti del Comune in seno alla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli.

Come da accordi intercorsi con i Capigruppo, nel pomeriggio, alle ore 15.30, la seduta proseguirà con la trattazione delle Interrogazioni ed interpellanze