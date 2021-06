Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 15 giugno 2021

TERAMO – Nell’Auditorium del Parco della Scienza, martedì prossimo 15 giugno, si terrà, in prima convocazione, una seduta del Consiglio Comunale con inizio alle ore 8.30. La 2^ convocazione è fissata per venerdì 18 giugno alle ore 10.00.

All’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:

1. Proposta di revisione del PEF relativo all’affidamento di cui alla convenzione rep. n. 5246/2006 per la progettazione e realizzazione del nuovo Stadio Comunale, del centro commerciale e viabilità di accesso. Gestione stadio comunale. Approvazione.

2. Mozione dei Consiglieri di Italia Viva “Attivazione tavolo interistituzionale con la Regione e il Consiglio Regionale per portare la sede amministrativa del Soccorso Alpino da Pescara a Teramo”.

3. Mozione dei Consiglieri di Italia Viva “Adesione al network nazionale “Comuni Amici della famiglia”.

4. Mozione del Consigliere Ivan Verzilli “Partecipazione ai Bandi dell’Istituto per il Credito Sportivo: ”Sport missione comune 2021” “Comuni in pista 2021” “Sport verde comune 2021”.

5. Conferimento Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.

6. Conferimento Cittadinanza Onoraria a Patrick Zaki.

La seduta si svolgerà modalità ibrida, con presenza massima al 50%, e rigorosamente a porte chiuse con la partecipazione dei soli giornalisti accreditati. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming dall’indirizzo internet: http://www.consigli.cloud/teramo.