Teramo, consegna del piano terra del Palazzo Delfico e della Sanità

TERAMO – Domani la Provincia consegna ufficialmente al Comune di Teramo il primo piano del Palazzo della Sanità che ospiterà, da convenzione con la Regione Abruzzo, il Centro per l’Impiego teramano (fino ad oggi sistemati nel locali dell’Ente ma dalla Delrio di competenza della Regione). Sempre domani viene consegnata alla Regione Abruzzo con la firma degli accordi il piano terra di Palazzo Delfico, ingresso via Carducci, completando così l’iter della convenzione stipulata con l’ente regionale al momento del trasferimento della Biblioteca Delfico. Anche questi locali sono destinati al Comune di Teramo già allestiti per ospitare un “Visitor Center” progetto curato dal Cope.

