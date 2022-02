Teramo, nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche: ecco dove

Verna: “L’impegno dell’amministrazione comunale, già messo in campo, per la tutela della salute e della vivibilità urbana”

TERAMO – Dopo l’installazione, nei mesi passati, delle prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche, da Lunedì prossimo 28 febbraio (se le condizioni meteorologiche non impediranno l’intervento), prenderanno il via i lavori per la realizzazione di nuove stazioni, individuate in diversi punti della città e del territorio comunale.

I lavori si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma:

• Istituto Zooprofilattico 28/02/2022 Al 02/03/2022;

• Largo Madonna delle Grazie 02/03/2022 Al 04/03/2022;

• Piano Della Lenta 04/03/2022 Al 07/03/2022;

• Via Di Paolantonio zona Tigli 07/03/2022 Al 09/03/2022;

• Piazza Martiri Pennesi 09/03/2022 Al 11/03/2022;

• Viale Bovio zona sede Enel 11/03/2022 Al 14/03/2022;

• Stazione Ferroviaria 14/03/2022 Al 16/03/2022;

• Piano D’Accio zona parco 16/03/2022 Al 18/03/2022;

• C.ne Ragusa nei pressi della sede Asl 18/032022 Al 22/03/2022.

A tali postazioni se ne aggiungeranno altre 4 individuate in zone a vincolo, e precisamente in via Paris, Piazza Garibaldi, via Savini e p.le San Francesco per la realizzazione delle quali si sta attendendo l’autorizzazione da parte della Sovrintendenza regionale ai Beni Archeologici.

Le nuove postazioni andranno ad aggiungersi alle 6 già operative situate in via Pannella, al Parco della Scienza, a San Nicolò, Colleatterrato, Villa Mosca e Colleparco.

Una volta completati i lavori, in città saranno disponibili almeno 20 postazioni, alcune per 4 auto, altre per 2; in totale, pertanto, entro la fine della prossima Primavera, saranno attivi a Teramo almeno 50 stalli per autoricariche.

L’assessore alla Mobilità Urbana Maurizio Verna sottolinea come i nuovi lavori confermano: “L’impegno dell’amministrazione comunale, già messo in campo, per la tutela della salute e della vivibilità urbana. Essi vanno nell’ottica dell’utilizzo degli spazi e dei vettori di mobilità alternativa per migliorare la qualità urbana e ambientale della città e del territorio”.