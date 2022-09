Teramo, il colonnello Pasquale Saccone in visita in Provincia

TERAMO – La sua, ampia, esperienza al servizio del territorio teramano. Il colonnello Pasquale Saccone, nuovo comandante del presidio provinciale dei Carabinieri, si è incontrato con il presidente della Provincia per un saluto e uno scambio di informazioni. Il Comandante si è detto: “grato per l’accoglienza ricevuta dal territorio teramano”.

“Ha fatto esperienze molto importanti e significative – dichiara Diego Di Bonaventura – la nostra provincia potrà contare su un occhio attento, abbiamo rinnovato la nostra piena collaborazione al corpo dell’Arma e alla sua attività a protezione dei cittadini e delle imprese. Negli ultimi anni anche in un territorio in generale piuttosto tranquillo come il nostro si registra, soprattutto in alcune aree, una evoluzione negativa rispetto ad infiltrazioni di attività criminose e di microcriminalità. Non bisogna abbassare la guardia e mantenere viva l’attenzione per garantire il rispetto della legalità e della sicurezza”. Il Presidente ha fatto dono al Comandante del volume: “I luoghi della storia di Teramo. Il Palazzo di Governo”.

Note biografiche – Il Colonnello Pasquale Saccone, originario di Caserta, coniugato e padre di due figli: è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e ha conseguito – nel 2022 presso la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) di Roma – il Master universitario di I livello in “Executive Comunicazione Interpersonale”; dal 1993 al 1996 è stato Allievo della Scuola Militare “Nunziatella”, uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo con sede a Napoli; dal 1996 al 2001 ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma; proviene dallo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, presso cui – dall’anno 2013 – ha ricoperto incarichi di Ufficiale Addetto e Capo Sezione nell’ambito degli Uffici Armamento ed Equipaggiamenti Speciali, Operazioni, Infrastrutture e Relazioni con il Pubblico; dall’agosto 2001 all’agosto 2013, ha avuto incarichi di Comando nell’ambito delle organizzazioni addestrativa e territoriale dell’Arma dei Carabinieri in Vicenza, Avellino, Sorrento (Na), Poggibonsi (SI), Gela (CL) e Formia – Gaeta (LT); nel 2018 ha partecipato, in qualità di “Senior Advisor”, ad una missione addestrativa in Africa orientale, nella Repubblica di Gibuti; il 5 settembre 2022 ha assunto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.