Teramo, il Colonnello Cedeno e consorte all’incontro Lions

TERAMO – Una sala gremita di invitati ha accolto l’arrivo del Colonnello Firmo Cedeno, Addetto Militare presso l’Ambasciata dell’Ecuador a Roma, e della sua consorte sig.ra Judit A. Montes Solorzano, accompagnati dalle loro due figlie.

L’incontro, avvenuto a Teramo il giorno 12 Agosto 2021 presso i locali della Italconfidi in contrada Scalepicchio (g.c.) ed organizzato dal sig. Alfredo Aramondi, rappresentante in Italia delle CBEI ( Camera Binazionale Ecuador Italia ) e promotore nel corso degli anni di manifestazioni a carattere commerciale ed istituzionale tra l’Italia e l’Ecuador, ha visto come partecipanti il Lions Club Teramo, una delegazione della CRI Teramo, della CIVES Teramo, dell’ANA Teramo e Carabinieri Teramo.

Nel discorso introduttivo, il sig. Cedeno, in qualità di Socio Lions dell’Ecuador, unitamente alla sua consorte, ha illustrato l’attività svolta nel suo Paese in favore della popolazione più svantaggiata anche grazie all’opera della sig.ra Judit A. Montes Solorzano , delegata Italia della Fasan Assistencial Armada National, che si prende cura in particolar modo della situazione dei bambini diversamente abili, la quale ha posto l’accento sulla possibilità di collaborazione tra i vari gruppi esistenti nei due Paesi.

L’invito è stato immediatamente raccolto dall’ing. Alfredo Altitonante in qualità di capo delegazione del Lions di Teramo il quale, dopo aver illustrato le numerose attività a carattere umanitario ed i servizi svolti a favore delle popolazioni di Marocco e Nepal, ha messo a disposizione le risorse della struttura teramana per il Paese Ecuadoriano.

E’ intervenuto inoltre il Dott. Alberto Melarangelo Presidente del Consiglio Comunale di Teramo che ha portato i saluti della Città di Teramo ed illustrato le attività svolte dal settore sociale dell’Amministrazione.

La manifestazione si è conclusa in un clima di amicizia e reciproca collaborazione e, dopo le foto di rito e le parole di commiato dell’organizzatore sig. Alfredo Aramondi, gli ospiti sono stati accompagnati in un tour cittadino per conoscere gli angoli più belli di Teramo.