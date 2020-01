Teramo – Catanzaro 1-0: gol decisivo di Bombagi

Nella gara del 22 gennaio vittoria di misura contro il Catanzaro della squadra di Tedino, che in virtù di questo risultato è sesta in classifica

TERAMO – Finisce 1-0 al Bonolis tra Teramo e Catanzaro, gara valida per il recupero della ventesima giornata del girone C di Serie C. In virtù di questo risultato la squadra di Tedino si porta al sesto posto, in zona playoff, mentre per i calabresi si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella di domenica scorsa in casa del Monopoli.

I biancorossi prendono il possesso della situazione fin dall’inizio della partita. Al 15′ il sinistro di Santoro finisce a lato di pochissimo. Al 28′ Bombagi colpisce la traversa. Al 40′ Costa Ferreira, di destro, mette la palla a lato di poco; in occasione dell’azione si scontrano Bombagi e Di Gennaro e quest’ultimo deve uscire dal campo, sostituito da Mittica. Al 42′ Bombagi sfrutta la verticalizzazione di Ilari e col destro insacca dietro le spalle del portiere appena entrato. Nella ripresa il Catanzaro prova a essere più determinato senza però riuscire mai a rendersi pericoloso. Nel finale Magnaghi sfiora il raddoppio.



Prossimo appuntamento domenica 26 gennaio in trasferta sul campo della Cavese; calcio di inizio previsto per le ore 17.30.

TABELLINO

TERAMO (4-3-1-2): 1 Tomei, 29 Cancellotti (VK), 4 Cristini, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro, 8 Arrigoni (K), 20 Ilari; 7 Costa Ferreira; 19 Bombagi, 9 25 Birligea. A disposizione: 12 Valentini, 22 Lewandowski, 2 Florio, 5 Soprano, 9 Magnaghi, 18 Iotti, 23 Cappa, 24 Fiore, 28 Viero. Allenatore: Tedino.

CATANZARO (3-4-3): 1 Di Gennaro, 25 Martinelli, 5 Celiento (VK), 3 Atanasov; 6 Nicoletti, 19 De Risio (K), 4 Corapi, 27 Casoli; 10 Giannone, 18 Bianchimano, 11 Statella. A disposizione: 12 Mittica, 13 Tascone, 14 Riggio, 15 Signorini, 17 Novello, 21 Fischnaller, 23 Contessa, 26 Tulli, 32 Bayeye, 34 Brugnano, 36 Furina. Allenatore: Grassadonia.

Arbitro: sig. Daniele Rutella di Enna.

Assistenti: sigg. Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano.

Reti: al 43′ pt Bombagi F. (Teramo).

Ammonizioni: al 45′ pt Ferreira P. (Teramo), al 23′ st Tomei M. (Teramo) al 34′ pt De Risio C. (Catanzaro), al 26′ st Celiento D. (Catanzaro), al ‘ pt Martinelli L. (Catanzaro).

Foto tratta dal sito ufficiale Teramo Calcio