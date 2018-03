Teramo Calcio: stop per Bifulco, arriva il portiere Ricci

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo con il portiere Matteo Ricci, svincolato, che si è legato al club fino al prossimo giugno. Classe 1994 per circa 195 centimetri d’altezza, Ricci è cresciuto calcisticamente nell’Empoli, con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili sino alla Primavera, per poi conoscere le realtà di Pontedera e Pistoiese in Serie C, salendo di categoria nella stagione 2015/16 a Livorno, scendendo in campo in otto occasioni; la scorsa annata, infine, si è diviso tra la serie cadetta portoghese con l’Olhanense e l’Olbia, nella terza categoria nazionale, nella quale ha complessivamente disputato più di settanta partite.

«Il tesseramento di Ricci rappresenta un ulteriore sforzo della società – le parole del Ds Federico – proprio perchè mancano cinque partite alla fine e non vogliamo lasciare nulla al caso. Il suo arrivo si è reso necessario sia per non sovraccaricare di responsabilità un classe 2001 come Natale, sia perché la risonanza odierna ha confermato la gravità della lesione occorsa a Bifulco, con tempi di recupero fissati in un mese. L’operazione Ricci, inoltre, può essere valutata anche in prospettiva, vista la sua giovane età nonostante la ricca esperienza professionistica già maturata».

Ricci ha sostenuto la rifinitura odierna con i suoi nuovi compagni di squadra ed è regolarmente a disposizione per il match di domani con il Gubbio (indosserà la maglia numero uno).