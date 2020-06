Teramo calcio, verso i playoff promozione: parola a Cristini [VIDEO]

TERAMO – In casa Teramo, ci si prepara in vista dei play off promozione in programma nella prima settimana di Luglio. Il centrale difensivo Cristini ha così espresso il suo pensiero riguardo agli imminenti playoff:

«Sono gare particolari in quanto secche, abbiamo visto ritmi diversi anche in Serie A dalla ripartenza e mi aspetto lo stesso in terza serie, ma la formula non consentirà di attendere troppo, quindi mi aspetto partite combattute e dall’esito imprevedibile.

Abbiamo tanta voglia ed energia, è stata una stagione con alti e bassi, in un modo o nell’altro abbiamo raggiunto l’obiettivo playoff, ma adesso c’è la volontà di dare filo da torcere a tutti. La finale di Coppa? Non farò il tifo per nessuno perchè un’avversaria vale l’altra, ma è chiaro che il doppio risultato in casa potrebbe darci una mano.

Giocando dall’inizio potremmo entrare in fiducia prima di chi subentrerà a competizione in corso e dal nostro punto di vista è un aspetto sul quale puntare molto».