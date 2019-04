Teramo Calcio oggi in campo contro la Vis Pesaro: i convocati

Punti preziosi per chiudere il discorso salvezza. Maurizi: “Sono sicuro che l’affronteremo con la giusta determinazione“

TERAMO – Sabato 20 aprile ore 20.30 si gioca allo allo stadio Bonolis, Teramo – Vis Pesaro, gara valida per la 36ma giornata del campionato di Serie C. Mister Maurizi ha convocato 23 giocatori, tra questi presenti anche i giovanissimi Bregasi, Celentano, D’Aniello, Pezone e Ragozzo. Di seguito la lista con tutti giocatori convocati suddivisi per ruolo ricordando che sono stati esclus dalla lista Gomis, Mantini (pubalgia), Persia (pubalgia), Piacentini (pubalgia) e Speranza (prosegue le terapie in atto).

PORTIERI: 31 D’Aniello, 22 Lewandowski, 1 Pacini.

DIFENSORI: 21 Altobelli, 23 Caidi, 3 Celentano, 30 Celli, 2 Fiordaliso, 25 Polak, 28 Ragozzo, 27 Ventola.

CENTROCAMPISTI: 11 Armeno, 15 Bregasi, 10 De Grazia, 13 Pezone, 8 Proietti, 20 Spighi, 4 Spinozzi.

ATTACCANTI: 19 Barbuti, 17 Cappa, 7 Infantino, 32 Sparacello, 16 Zecca.

Il tecnico Agenore Maurizi in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza del match per chiudere il match salvezza: «Sono sicuro che l’affronteremo con la giusta determinazione, ma ci tengo a precisare che giocarsi una permanenza a tre giornate dal termine è tanta roba. Sotto questa gestione tecnica non siamo mai stati davvero prossimi ai playout, pur con un ruolino di marcia magari altalenante, ma comunque positivo tenendo conto dei nostri obiettivi e domani dovremo conquistarcela sul campo, senza attendere gli altri risultati. La mia squadra ha moltissimi pregi e con le nostre armi dovremo essere protagonisti. La Vis Pesaro? Ha calciatori importanti ed ha fatto un gran girone d’andata, proviene da un successo fondamentale, ma in questo caso starà a noi entrare in campo facendo risaltare le nostre qualità. Giocheremo con due attaccanti, in base poi all’atteggiamento degli avversari, valuteremo la posizione di De Grazia. Qualunque sarà il risultato avremo comunque altre due partite a disposizione, ma siamo tutti determinatissimi nel voler chiudere ogni discorso domani sera, anche se ritengo che, in qualsiasi caso, la salvezza non sarà matematica».

Foto tratta dal sito ufficiale del Teramo Calcio