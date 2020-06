Teramo, Brandiferri ha incontrato il Prefetto Angelo De Prisco

“Il Prefetto si è mostrato molto attento alle problematiche del territorio oltre che informato sulle attività, sugli eventi e sulle iniziative in materia di parità di genere”

TERAMO – Nel pomeriggio del 23 giugno presso il Palazzo del Governo di Teramo la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha incontrato Sua Eccellenza il Prefetto Angelo De Prisco. Durante l’incontro la Consigliera ha dato il benvenuto al nuovo Prefetto nella nostra Provincia, ancora profondamente segnata dagli ultimi terremoti e dalla recente pandemia.

La Consigliera Brandiferri ha esposto al Prefetto una relazione generale sulle problematiche e sulle materie inerenti la sua attività, consistente nel monitorare lo stato del rispetto della parità di genere, nel prevenire e denunciare casi di discriminazione e violenza sui luoghi di lavoro, nell’agire in giudizio nella controversie di lavoro su mandato della singola lavoratrice o del singolo lavoratore, nel promuovere e nel controllare l’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

“Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto – afferma la Consigliera di Parità Brandiferri – per avermi ricevuto e per aver manifestato una grande sensibilità per i temi che ho sottoposto alla sua attenzione. Il Prefetto si è mostrato molto attento alle problematiche del territorio oltre che informato sulle attività, sugli eventi e sulle iniziative in materia di parità di genere. Posso dire con soddisfazione che ci sono tutte le condizioni per avviare una proficua collaborazione istituzionale”.