Teramo, attive le area pedonali urbane di via Sant’Antonio e Muzii

TERAMO – In relazione al processo di progressiva pedonalizzazione del Centro Storico, che prevede il graduale ampliamento delle aree pedonali, da oggi sono attive le area pedonali urbane di via Sant’Antonio e di via Muzii, per la parte fino a via Teatro Antico.

Tali azioni tendono a conquistare spazio urbano a servizio dei cittadini e delle attività commerciali, senza stravolgere il traffico cittadino, ma con interventi chirurgici che mettono in risalto la qualità dei luoghi. L’obiettivo è di rendere questi spazi urbani maggiormente vivibili, favorendo il passeggio, l’incontro e, laddove insistono attività di ristorazione o bar, agevolare la loro frequentazione, senza ledere la tranquillità dei residenti.

La chiusura di via Muzii risolve contestualmente l’annoso problema di coloro che entravano in ZTL senza autorizzazione. Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale c’è l’interesse e la volontà di perseguire in altre azioni mirate, con l’obiettivo di rendere Teramo sempre più bella ed accogliente.