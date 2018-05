Teramo, Asili e servizi connessi: iscrizioni Anno scolastico 2018/19

TERAMO – Il Comune di Teramo rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’A.S. 2018/2019 relative alle iscrizioni/reiscrizioni al Servizio Asilo Nido. Le relative istanze dovranno essere compilate esclusivamente on-line entro il termine perentorio del 4 giugno 2018.

Gli utenti residenti fuori comune e le gestanti all’ottavo mese di gravidanza devono presentare la domanda esclusivamente cartacea (per la modulistica è necessario recarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito a Teramo in Via Carducci, 33). Ogni altra informazione potrà essere richiesta ai seguenti numeri telefonici: 0861/324414 – 0861/324406.

Sono contestualmente aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni/reiscrizioni al servizio trasporto alunni e al servizio trasporto specialistico per alunni disabili. Le relative istanze dovranno essere compilate esclusivamente on-line entro il 30 giugno 2018. Gli utenti residenti fuori Comune devono presentare la domanda esclusivamente cartacea e per la modulistica è necessario recarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito a Teramo in Via Carducci, 33. Ogni altra informazione potrà essere richiesta ai seguenti numeri telefonici: 0861/324425 – 0861/324407.

Infine si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni/reiscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica. Le istanze dovranno essere compilate esclusivamente on-line entro il 30 giugno 2018. Anche in questo caso, i residenti fuori Comune devono presentare la domanda esclusivamente cartacea ed è necessario recarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. Ogni altra informazione potrà essere richiesta ai seguenti numeri telefonici: 0861/324403 – 0861/324406 – 324415.

Per le iscrizioni on-line, è necessario collegarsi alla sezione “Comunicazioni dai settori” raggiungibile dalla home page del sito del Comune, www.comune.teramo.it, e seguire le istruzioni.