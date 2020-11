Teramo, apre centro d’ascolto per le donne vittime di violenze e discriminazioni

La notizia verrà ufficializzata nel corso della Conferenza on-line dal titolo “Violenza sulle donne-Riconoscerla per intervenire”, che si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 10.30

TERAMO – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri annuncia l’apertura di un centro d’ascolto, che gestirà personalmente e si prefiggerà l’obiettivo di incontrare, ascoltare e sostenere le donne vittime di violenze e discriminazioni.

Ci si potrà rivolgere al numero telefonico 0861.331335 o a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: consiglieraparita@pec.provincia.teramo.it oppure consigliera.parita@provincia.teramo.it.

La notizia verrà ufficializzata nel corso della Conferenza on-line dal titolo “Violenza sulle donne-Riconoscerla per intervenire”, che si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 10,30, nell’ambito della campagna nazionale “Un Rosa per Tutte”, di cui la Consigliera di Parità Brandiferri è ambasciatrice.

In prima linea sarà Anna Silvia Angelini, Presidente dell’importante Associazione Indipendente Donne europee A.I.D.E. Nettuno contro la violenza sulle donne, che introdurrà e modererà il convegno.

“La pandemia – afferma la Presidente Anna Silvia Angelini, promotrice della campagna “Una Rosa per Tutte” – ci ha costretto a cambiare il programma che avevamo in mente ma sono sicura che il convegno on-line riuscirà a veicolare il messaggio che ci interessa: combattere la violenza contro le donne e creare le condizioni per un cambio di mentalità in grado di sconfiggere il deprecabile fenomeno”.

“In questi giorni – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri – ho avuto modo di prendere atto del grande valore sociale e dell’elevato spessore umano della campagna “Una Rosa per Tutte”. La Presidente Anna Silvia Angelini è un vulcano di idee oltre che una impeccabile e straordinaria organizzatrice di eventi, come dimostra anche il fatto che alla campagna hanno aderito oltre quaranta associazioni, tutte impegnate nel contrasto e nella repressione della violenza contro le donne. Sono sicura che il convegno del 25 novembre “Violenza sulle donne-Riconoscerla per intervenire”, a cui mi onorerò di partecipare come relatrice, sarà un’occasione importante per confrontarsi su argomenti delicati e per sensibilizzare su temi e situazioni che tocchiamo con mano concretamente nella vita quotidiana e che spesso vengono sottovalutati nei loro effetti”.