Teramo, aggiornamento Albo dei Presidenti di Seggio: scadenza domande

TERAMO – In relazione all’adempimento relativo all’aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di Seggio, l’Amministrazione comunale rende noto che i cittadini interessati a proporre la propria iscrizione all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità, possono presentare domanda entro il 31 ottobre sull’apposita modulistica pubblicata sul sito dell’ente.

Nella domanda dovranno essere indicati oltre a nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza con l’indicazione della via e del numero civico, la professione e il titolo di studio.

Per poter essere iscritti all’Albo i cittadini devono possedere i seguenti requisiti di idoneità: essere elettori del Comune, non aver superato il 70° anno di età, essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

In base alla normativa risultano incompatibili i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età.

La domanda, alla quale dovrà essere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento potrà essere inoltrata sia in forma cartacea, consegnandola al Protocollo Generale dell’Ente in via della Banca n. 2, sia in modalità telematica, attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzoaffarigenerali@comune.teramo.pecpa.it .

Si precisa inoltre che, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio Elettorale non devono ripresentare nuove domande di iscrizione e possono chiederne la cancellazione, entro il 31 dicembre del corrente anno, per gravi motivi, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Ente.

“Invitiamo i cittadini interessati a fare domanda entro i termini previsti – sottolinea l’assessore con delega ai servizi demografici e istituzionali Ilaria De Sanctis – nella consapevolezza che l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio rappresenta un impegno di alto valore”.