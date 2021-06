TERAMO – E’ pubblicato online sul sito del Comune di Teramo, il Bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo dell’Acquaviva. La procedura sarà gestita con modalità telematica.

Sono ammessi a concorrere: a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, che svolgono le loro attività senza fini di lucro; b) discipline sportive associate; c) consorzi, gruppi e associazioni in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

Il canone annuo posto a base di gara è pari ad € 1.500,00. il valore stimato complessivo della concessione ammonta a € 600.000,00. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La concessione avrà la durata di 10 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 10. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato nelle ore 12,00 del 1° luglio 2021.

L’assessore competente, Sara Falini, precisa che tutte le altre informazioni relative alla procedura, con i documenti allegati, sono reperibili sul sito del Comune di Teramo nella Sezione “Ultimi bandi di gara”.