Tennis, al via i Fanta Internazionali d’Abruzzo: ecco dove votare

FRANCAVILLA AL MARE – Al via il Fanta Internazionali d’Abruzzo, fino alle 17:00 di oggi sarà possibile votare i primi turni attraverso i sondaggi su Sportface.it. I protagonisti del torneo di Francavilla al Mare non vedono l’ora di scendere in campo. Carichissimo Gianluca Naso, il classe 1987 scalpita con borsone in spalla e fa un appello a tutti i suoi fan: “Ho bisogno del vostro supporto, voglio onorare questo torneo”.

Fa sul serio anche Andrea Collarini: dj set casalingo, outfit da competizione e salto con la corda, pronto a dar battaglia nel #FantaITA20. Richiamo fisico per Andrej Martin nella sua Slovacchia. Prima di tuffarsi in questa nuova esperienza, la testa di serie numero 3 ha sgranchito le gambe con un’intensa sciata: “Adesso sono pronto a giocare”.