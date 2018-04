TedXPescara con 50 studenti dell’Aterno-Manthoné

PESCARA – TedXPescara è l’iniziativa dal vivo, in esclusiva per 100 spettatori, che si svolgerà nella sala Cascella del Castello Chiola di Loreto Aprutino, venerdì 20 aprile. Le sale dell’Aurum a Pescara ospiteranno, gratuitamente, il Live Streaming in contemporanea. Cinquanta studenti dell’Istituto Aterno-Manthoné faranno parte dello staff, a disposizione dell’organizzazione, nei giorni di giovedì 19 e venerdì 20 aprile. Saranno impegnati, nelle due sedi, in esperienze e attività di elevato valore professionale ed educativo, nel quadro della “Alternanza Scuola-Lavoro”, fiore all’occhiello da sempre delle attività dell’istituto pescarese.

Il tema della TedXPescara sarà “Le idee che meritano di essere diffuse”. Esponenti dell’industria, della cultura, dell’arte, del sapere tecnologico e di associazioni che hanno in comune la capacità di innovare, rinnovarsi e trasformarsi attraverso la condivisione di valori etici comuni si alterneranno nel corso di un evento che, ad oggi, ha raggiunto oltre un miliardo di visualizzazioni in tutto il mondo.

TED è l’acronimo di Technology, Entertainment and Design ed è un marchio di conferenze statunitensi, gestite da un’organizzazione privata non-profit. A livello mondiale. rappresenta non solo un momento di incontro, ma una “fabbrica delle idee”.

Nato nel febbraio 1984 come evento singolo, trasformatosi nel 1990 in una conferenza annuale, il Ted, inizialmente focalizzato su tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico.

Ogni anno aggrega, in un solo luogo, le menti più brillanti, curiose e di tendenza del nostro tempo, con l’intento di diffondere, soprattutto tra i giovani e i neo-imprenditori, idee e pratiche innovative “capaci di cambiare gli atteggiamenti, le vite e in definitiva il mondo”.

TED nel 2009 lancia “TEDx”, per valorizzare e rendere virali le “idee che meritano di essere diffuse”. In breve il progetto viene replicato in tutto il mondo in modo indipendente e locale – su modello e licenza TED – regalando un’esperienza simile a quella della “TED Conference”.

Il giorno 19, in preparazione dell’evento del giorno successivo, nell’aula magna dell’Istituto, alle 8.30, si terrà un workshop con Filippo Spiezia, organization leader di TEDxPescara, professionista e imprenditore che, in tanti anni di lavoro, ha saputo spingersi oltre i confini della grafica, digitale, interattiva e del multimedia design. Lavorando soprattutto in Italia, Regno Unito e Stati Uniti, è stato responsabile e direttore creativo di premiati siti web.

A Pescara e a Loreto Aprutino, dunque, l’onore e l’onere di questa iniziativa davvero unica, la prima nella regione Abruzzo. All’istituto Aterno-Manthoné quello di poter contribuire alla riuscita di questa manifestazione internazionale direttamente, grazie agli studenti delle classi 3a e 4a E Turismo, 4a F Afm (Amministrazione finanza e marketing).