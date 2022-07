Giovedì 21 alle 21.30 al porto turistico di Pescara per Estatica la compagnia di Pina Di Salvo propone la commedia

PESCARA – Torna il teatro dialettale in quel di Estatica – domani 21 luglio alle 21.30 (ingresso 10 euro) – grazie ad amici di lungo corso della rassegna: la compagnia Li Sciarpalite di Teatro e… con la regista Pina Di Salvo. Sul palco la commedia Sott’acque è sorta vende…chi busse a stu cunvende, scritta da Franca Arborea.

Ecco la trama: “Ci troviamo nel pieno della Seconda Guerra mondiale in un convento di suore diretto dalla Madre Badessa Suor Clemenza, autoritaria e al comando di tutto. La vita scorre tranquilla, nonostante bombardamenti e passaggi di aerei. Tutto sembrerebbe normale se non fosse per il coinvolgimento di strani personaggi. Gli equivoci e le situazioni comiche sono tante, riuscirà Madre Badessa a riportare ordine nel suo convento?”.

“La compagnia – afferma la regista – è nata per merito di un gruppo di amici con la passione per il teatro. Da subito il nostro motto è stato: divertirsi per divertire. Aggiungo però che la nostra scelta deriva dalla passione per il teatro a tutto tondo, che è l’arte più consona a rappresentare gioie e dolori, amori e passioni”.

La compagnia Li Sciarpalite di teatro e… si accinge a festeggiare vent’anni di attività teatrale, passati sui palcoscenici di varie città abruzzesi e non solo. “Eccoci qui – aggiunge Pina Di Salvo -. Dopo la pausa pandemica si torna in scena, siamo più carichi di prima ed è emozionante esibirsi nella meravigliosa location del porto turistico di Pescara.

Personaggi ed interpreti: Donna Leondina: Filomena Agamennone; Suor Costanza: Annamaria Di Vittorio; Suor Penitenza: Patrizia Caramanico; Pietro: Stefano Di Domenico; Filippuccio: Luigi Corneli; Suor Innocenza: Giovanna Centorame; Fra Pacifico:Guido Giansante; Madre Badessa: Rossella Marchegiani; Ortenzia e regista: Pina Di Salvo. Scenografia: Compagnia Li Sciarpalite. Service: Luigi Delle Piane.

Biglietti al botteghino o qui: https://www.ciaotickets.com/biglietti/sottacque-e-sotta-vende-chi-busse-stu-cunvende-pescara

Estatica prosegue con la fiera dell’agroalimentare Mediterranea, giunta alla 36esima edizione. In programma dal 22 al 24 luglio. Info su www.estatica-pescara.com