Chieti, presentazione del Libro sull’Omicidio Pecorelli al Museo Barbella

CHIETI – Dal libro La strage continua al podcast OP – Omicidio Pecorelli. La vera storia dell’omicidio di Mino Pecorelli: Venerdì 22 luglio, alle ore 18 Museo Barbella di Chieti, Via Cesare De Lollis, 10, incontro con Raffaella Fanelli. Un evento realizzato con il patrocinio del Comune di Chieti. Ingresso libero.

A quarant’anni dall’omicidio irrisolto di Mino Pecorelli, Raffaella Fanelli, la giornalista che ha fatto ripartire le indagini, ha portato avanti la sua inchiesta con un podcast. Presentazione con l’autrice Raffaella Fanelli in dialogo con Massimiliano Di Pillo (Agende Rosse, Pescara) e Gisella Orsini (scrittrice). “OP” è un podcast che, a partire da un omicidio rimasto irrisolto, racconta una storia che riguarda protagonisti del nostro tempo: agenti dei servizi segreti oggi in pensione, uffici intoccabili, come quello degli Affari Riservati di Federico Umberto d’Amato, ed ex NAR ancora in circolazione. Una vicenda intrecciata agli eventi che hanno caratterizzato gli anni più bui e violenti della storia italiana, quelli del Golpe Borghese e delle stragi, del sequestro di Aldo Moro, del ruolo dell’Italia nel conflitto tra gli Stati Uniti e l’URSS.