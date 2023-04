Teatro delle Arti, questa sera inaugurazione a Torrevecchia Teatina

TORREVECCHIA TEATINA – Nell’occasione la Compagnia dell’Arcadia del maestro Fabio Di Cocco darà vita ad una rappresentazione teatrale “L’ora della commedia”, una sceneggiatura in diverse stanze che riprendono passaggi famosi della Commedia dell’Arte e in particolare di Goldoni. Il progetto e l’ideazione sono frutto e risultato della collaborazione dell’Associazione Kalos della presidente Daniela Ricciardi e dell’Amministrazione Comunale del sindaco Francesco Seccia.

La creazione del Teatro delle Arti per il territorio e i cittadini ha un significato profondo di aggregazione sociale che copre tutte le fasce di età, dai bambini delle scuole ai corsi per adulti fino ad arrivare alle compagnie teatrali.

L’Auditorium-Teatro delle Arti rappresenta l’intento fortemente voluto di realizzare un centro polifunzionale che sarà, insieme al Museo della Lettera d’Amore e al Museo degli Abiti e delle Tessiture Tradizionali Abruzzesi, un fiore all’occhiello per Torrevecchia Teatina.

Sono stati impiegati mesi di lavoro, tante figure coordinate tra loro all’unisono e tanto lavoro di volontariato dei soci, di tanti professionisti e imprese che hanno donato il loro supporto. Kalos ringrazia tutte le imprese del territorio per aver creduto e partecipato a questo progetto e per avere, soprattutto, unito gli intenti di concerto con l’Associazione con il fine di realizzare un bene del quale godranno tutti i cittadini.

Il sindaco Francesco Seccia esprime soddisfazione e compiacimento per il risultato raggiunto, “frutto anche del contributo di tanti cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa. Alla realizzazione del programma ha contribuito la convinzione che fare Teatro è un’esperienza coinvolgente, emozionante sia per l’attore che per lo spettatore; sicuramente consapevolezza che sollecita la riflessione razionale oltre che suscitare divertimento ed allegria. Sono questi i motivi che hanno spinto all’allestimento del Teatro delle Arti, ulteriore strumento di coesione e socialità della collettività. Il progetto- conclude il Sindaco- viene ad arricchire ancor più la possibilità di intensificare l’attività e l’offerta formativa e di valorizzare il patrimonio culturale e strutturale di Torrevecchia Teatina”.