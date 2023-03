Teateservizi, sottoscritto accordo sindacale a salvaguardia dei lavoratori

Il sindaco e l’assessore Raimondi: “Un altro passo avanti a tutela del loro lavoro e dei servizi essenziali per l’ente”

CHIETI – Sottoscritto stamane nella sede della società in house Teateservizi, in presenza del sindaco Diego Ferrara, dell’assessore alle Partecipate Enrico Raimondi, del liquidatore Luca Di Iorio e dei lavoratori e sindacati, il contratto di prossimità che consente la proroga dei contratti in scadenza e il prosieguo delle attività di riscossione e cimiteriali.

“Con la delibera approvata dal Consiglio è stato possibile garantire la stipula del contratto di prossimità per i lavoratori che al 31 marzo avrebbero scadere le proprie posizioni e con esse anche le mansioni di riscossione collegate per tributi, parcheggi e quelle per i cimiteri – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Enrico Raimondi che ha lavorato alla stesura dell’accordo – L’accordo raggiunto oggi riguarda i 25 lavoratori in somministrazione e 2 unità a tempo. Senza questa intesa, considerando che i lavoratori avevano superato il tetto per proroghe e rinnovi, dopo due mesi di studio e trattative siamo giunti alla conclusione di sottoscrivere un contratto di prossimità che consente alla società di prorogare i contratti finché le unità a tempo non saranno stabilizzate e di prorogare tutti gli altri. Con tale contrattazione abbiamo salvaguardato l’occupazione e con il contratto di prossimità c’è la garanzia che se anche i servizi parcheggi e cimiteriali verranno affidati a soggetti diversi, sarà prevista l’obbligazione di riassorbirli, quindi anche se cambiasse il soggetto gestore dei parcheggi e servizi cimiteriali, Chieti Solidale o chi subentra dovrà prenderli in carico e assumerli. Grazie all’intesa loro potranno continuare a lavorare”.