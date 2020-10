Teate Scherma Chieti ai dieci anni di attività, il punto del Presidente

Falcone: “sarà una stagione particolare, diversa da quelle che l’hanno preceduta. Come sempre risponderemo con prontezza all’evoluzione degli scenari”

CHIETI – Il 2020 è stato un anno avaro di gioie ma a livello sportivo permette alla città di Chieti di celebrare i dieci anni di attività di una delle sue realtà d’eccellenza: Teate Scherma, infatti, festeggia proprio in questa stagione il suo decennale.

Sono stati dieci anni intensi, i primi dieci di attività per il club che ha riportato la città di Chieti ad alti livelli nel panorama della scherma. In appena dieci stagioni, sono stati tantissimi i risultati importanti e le soddisfazioni entrate in palmares: 40 titoli regionali, individuali e a squadre, podi interregionali per gli under 14 e nazionali per i non vedenti, piazzamenti internazionali grazie alla partecipazione al Malta Open 2018.

10 anni di stoccate vincenti messe a segno, insomma ma non solo: da sempre Teate Scherma è attiva nella promozione della scherma a 360° e lo ha dimostrato contaminando lo sport con il mondo dello spettacolo, come avvenuto con la partecipazione allo spot INAIL 2013 o con la Settimana Mozartiana nel 2015 e con la Notte Bianca del Liceo Classico nel 2019.

Il faro è puntato anche al sociale, con l’adesione annuale ai progetti CONI destinati ai bambini meno abbienti e lo sviluppo delle sezioni dedicate agli atleti diversamente abili.

Ma non solo, per Teate Scherma la disciplina passa anche per la formazione: i Tecnici del club sono entrambi abilitati come Tutor e partecipano in veste di docenti ai corsi regionali di formazione di nuovi Istruttori. L’associazione ha inoltre all’attivo una collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie dell’Ateneo d’Annunzio per l’attivazione di tirocini extracurriculari destinati a studenti e laureandi.

“Raggiungiamo il traguardo dei primi 10 anni in un clima certamente non facile” ha dichiarato il Presidente Teate Scherma, Gennaro Falcone: “avremmo voluto celebrare degnamente questo traguardo ma, vista la situazione sanitaria attuale, i festeggiamenti sono rimandati. In ogni caso il bilancio di questa prima decade di attività è più che mai positivo. In particolare, in un momento difficile per tutto il mondo dello sport come quello che viviamo da marzo a questa parte, il nostro club ha saputo adeguarsi ai necessari cambiamenti con resilienza e spirito di adattamento: abbiamo modificato la nostra didattica in funzione delle normative, prima con gli allenamenti da remoto, poi con quelli all’aperto in estate e infine con l’applicazione di un rigido protocollo di comportamento e di igienizzazione per poter riprendere in piena sicurezza in sala scherma. La risposta degli atleti ci ha fatto capire che a Chieti c’è tanta voglia di scherma e che la ripartenza può e deve puntare sul mondo sportivo”.

Proprio a proposito della ripartenza e del futuro, il Presidente aggiunge: “Quella che ci aspetta sarà una stagione particolare, diversa da quelle che l’hanno preceduta. Come sempre risponderemo con prontezza all’evoluzione degli scenari: siamo schermidori e anche in pedana siamo abituati a valutare il momento e a prendere decisioni durante lo svolgimento dell’assalto. Abbiamo moltissimi progetti in cantiere e speriamo di poterli avviare già nel corso di questa stagione”.

Nel frattempo, le attività sono riprese nel rispetto delle normative vigenti per agonisti e principianti: gli spadisti teatini si allenano nella sala scherma attrezzata in via Molino, in attesa di scoprire se gli istituti scolastici di Chieti ripristineranno l’uso delle palestre per le società sportive, come già avvenuto nel resto d’Italia. La stagione di gare, al momento attuale, è già programmata e Teate Scherma non vede l’ora di portare a casa nuovi successi.