“Te lo prometto”, il rapper Il Tre si affida a tre produttori abruzzesi

PESCARA – C’è anche un pezzo di Abruzzo nel nuovo lavoro musicale de Il Tre, “Te lo prometto”. Il giovane rapper romano, appartenente all’etichetta discografica Warner Music Italy e guidato dal manager Giorgio Di Mario, si è affidato ad una produzione abruzzese per il singolo uscito il 18 giugno 2020.

Guido Senia, questo il nome all’anagrafe del rapper capitolino, ha scelto Tom Beaver (Francesco Di Rocco ndr), produttore musicale di Montesilvano, coadiuvato dal chitarrista e produttore di Città Sant’Angelo (Pe), Flavio De Carolis e dal produttore Alberto De Sanctis di Elice (Pe) per la realizzazione del suo nuovo brano.

I produttori abruzzesi, con la regia musicale di “Te lo prometto”, salgono ai vertici delle case di produzione musicale abruzzesi. Nella loro sede di Silvi Marina (Te), sono stati molti i progetti costruiti su misura per tanti artisti e per la casa discografica I.N.R.I. che vede, tra gli appartenenti, musicisti e cantanti del calibro di Dardust e Levante.

Un lavoro di grande qualità per uno dei rapper più in voga del momento. Il Tre, lo scorso 25 maggio 2020, si è aggiudicato il disco d’oro con il singolo “Cracovia Pt.3” che sulla piattaforma musicale Spotify ha superato quota 20 milioni di riproduzioni. Un successo straordinario per un talento cristallino che con questa nuova fatica musicale cambia completamente direzione rispetto al suo lavoro fino al disco d’oro.

Te lo prometto, è un brano rap con forte contaminazione pop. Un singolo estivo, fresco, ritmato con un richiamo anche al funky. Ancora una volta l’Abruzzo si catapulta nel panorama musicale nazionale, con un progetto di grande qualità grazie, questa volta, al lavoro dei tre ragazzi pescaresi.