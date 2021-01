Taxi sociale a Cepegatti: al via il servizio grazie al finanziamento regionale

L’Assessore D’Innocente: “Una risposta importante e concreta al territorio per costruire comunità più solidali e più accoglienti”

CEPAGATTI – “Grazie al finanziamento regionale di 20 mila euro potrò avviare il “Taxi sociale”, un servizio teso a favorire l’indipendenza di tutti coloro che vivono situazioni di disagio. Un progetto a cui tengo particolarmente e che ben si inserisce nel programma di politica sociale finalizzato a migliorare la vita dei cittadini che versano in condizioni di svantaggio: anziani, giovani e adulti in difficoltà o in solitudine.

Ho inteso prevedere uno strumento che possa – unitamente ad altre misure di assistenza – restituire dignità a quelle persone costrette a vivere nelle marginalità e, dunque, ritengo che si tratti di un servizio che possa contribuire ad abbattere e superare le barriere sociali, architettoniche,logistiche e relazionali del territorio. Rivolgo la mia gratitudine al consigliere regionale, Guerino Testa , perché è grazie al suo impegno e ad un suo specifico emendamento sulla materia, che riuscirò a dotare Cepagatti di una attività di trasporto sociale che permetterà la piena fruizione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

Una risposta importante e concreta al territorio per costruire comunità più solidali e più accoglienti. Con la dotazione finanziaria di cui ora dispongo, posso completare il piano di lavoro e presentare la proposta alla prima seduta di Giunta utile per l’approvazione”. É questa la nota dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cepagatti, Liliana D’Innocente.