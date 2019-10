Tango argentino, lezione gratuita oggi a Montesilvano: ecco dove

I maestri Monica Di Pino e Ivo Ambrosi sabato 26 ottobre alle 19 terranno una lezione gratuita, a seguire serata danzante dalle ore 22

MONTESILVANO – Proseguono le lezioni gratuite di tango argentino che vedono la collaborazione dei maestri di tango argentino più acclamati della zona e che stanno riscuotendo enorme successo. Questo pomeriggio, sabato 26 ottobre appuntamento a le Tre Palme di Montesilvano con la scuola Allstudios We Dance con i maestri Monica Di Pino e Ivo Ambrosi che terranno una lezione gratuita di primi passi, con lo scopo di sensibilizzare al tango argentino anche i non appassionati.

La lezione è rivolta a persone di ogni età e non è necessario partecipare in coppia; si consiglia comunque la prenotazione. A seguire, come sempre la milonga, ovvero la serata danzante, a partire alle 22; tj della serata Davide Patriarca.

Per info e prenotazioni è disponibbile il numero 391/7691150.