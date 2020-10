Tangenziale di Pescara, dieci giorni di lavori sul viadotto Fosso Grande

PESCARA – Sono iniziati oggi i lavori sul viadotto Fosso Grande, compreso tra le uscite di Spoltore e Via Prati della Tangenziale di Pescara, in direzione Nord. Il cantiere resterà aperto, in questa fase, per dieci giorni con una sospensione nella giornata di martedì 13 ottobre, in concomitanza con il passaggio in Abruzzo del Giro d’Italia.

Sarà necessario operare un restringimento di carreggiata, con chiusura della corsia di marcia prima e, successivamente, di quella di sorpasso, nelle fasi di avanzamento dei lavori.

La sospensione di martedì 13 verrà effettuata, prudenzialmente, al fine di evitare possibili disagi al traffico che a causa dei cambiamenti sulla viabilità ordinaria per la manifestazione sportiva, sarà prevedibilmente più intenso.

Saranno segnalati sul posto con apposita cartellonistica i lavori ed i percorsi alternativi consigliati.

Il personale Anas presente in cantiere avrà cura di segnalare eventuali code e dare assistenza all’utenza.

Il Comune, da parte sua, fornirà il necessario supporto logistico garantendo la presenza di personale della Polizia municipale.

“I lavori – sottolinea l’assessore Luigi Albore Mascia – non dovrebbero avere in questa prima fase impatto sul traffico cittadino. Si tratta di opere necessarie a garantire la sicurezza di un tratto di strada a scorrimento veloce di fondamentale importanza. Il raccordo con Anas è costante e ci consentirà di avere, attraverso l’aggiornamento del cronoprogramma dei cantieri, un quadro organico del proseguimento dei lavori lungo la Tangenziale”.