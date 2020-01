Impavida Ortona sconfitta alla prima di ritorno, 3-1 per il Mondovì

ORTONA – La Sieco impatta in casa di una Synergy Mondovì completamente trasformata, in meglio, rispetto al girone di andata. Piemontesi che dopo aver affondato Bergamo e Cantù riescono contro una Sieco, in verità sotto tono, a conquistare tre punti importantissimi in ottica salvezza. Che non sia stata proprio una delle classiche “Prestazioni Impavide” lo riconosce a fine anche coach Nunzio Lanci. In effetti il miglior gioco ortonese si vede solo per un set, il secondo, quando gli abruzzesi si impongono con un largo vantaggio. Dopo aver sofferto il gioco di Mondovì nel primo parziale, sembrava che la musica fosse cambiata e invece …

E invece Coach Barbiero fa fuori il nuovo arrivato Dulchev e inserisce un indemoniato Loglisci spostando Borgogno a giocare da opposto. La mossa si rivelerà vincente e con lui, Terpin e Arasomwan Mondovì diventerà imbattibile. Una reazione Impavida arriva nel terzo set, quando gli abruzzesi riescono a colmare un gap importante trascinando il set ai vantaggi. Purtroppo un pizzico di sfortuna e la serata storta dell’attacco adriatico non hanno permesso il miracolo che avrebbe cambiato il senso della gara.

Nunzio Lanci: «Mondovì ha interpretato la partita al meglio. Noi non siamo stati bravi come in passato a gestire determinate situazioni di gioco e quella di questa sera è un’ulteriore dimostrazione di quanto questo campionato sia duro ed equilibrato. Oggi non siamo stati la migliore Impavida anche grazie ad un Mondovì che è apparso impeccabile. Merito agli avversari».

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 1, Pesare (L), Bertoli 16, Sesto 13, Ottaviani 17, Pedron 4, Toscani (L), Del Frà n.e, Salsi n.e., Carelli 11, Marks n.e., Astarita, Menicali 12. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Synergy Mondovì: Arasomwan 10, Milano, Loglisci 8, Bartoli n.e., Buzzi 1, Piazza 4, Terpin 19, Dulchev 4, Pochini (L), Garelli (L), Borgogno 22, Esposito 12. Allenatore: Barbiero

Durata Incontro: 1h 40’

• I Set: 24’

• II Set: 23’

• III Set: 32’

• IV Set: 21’

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 7

• Mondovì: 13

Aces:

• Ortona: 5

• Mondovì: 5

Errori Al Servizio:

• Ortona: 12

• Mondovì: 10

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: Pecoraro Sergio (PA)

• Secondo: Ciaccio Giovanni (PA)

Risultati ultima giornata:

Peimar Calci – Emma Villas Aubay Siena 0-3

Sarca Italia Chef Centrale Brescia – BCC Castellana Grotte 2-3

Geosat Geovertical Lagonegro – Olimpia Bergamo 2-3

Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù 1-3

Materdomini Castellana Grotte – Kemas Lampiel Santa Croce 3-1

Synergy Mondovì – Sieco Ortona 3-1

Classifica: Siena 26, Calci 25, ORTONA 24, BCC Castellana 21, Bergamo 20, Brescia 20, Santa Croce 16, Lagonegro 13, Materdomini 10, Reggio Emilia 9, Mondovì 8, Cantù 6.