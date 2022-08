“Svolte di Popoli”, la presentazione della 60esima edizione

POPOLI – Sta per tornare l’appuntamento più importante d’Abruzzo e fra i più importanti d’Italia delle quattro ruote. Da sempre, le leggendarie “Svolte di Popoli” sono sinonimo di motori, storie e tradizioni da portare avanti. Quest’anno si celebra la 60esima edizione, numero molto importante, numero che testimonia come il tempo che passa non è un problema anzi, è un valore aggiunto.

Oltre ai big delle varie categorie, quest’anno torneranno in gara alla cronoscalata anche le auto storiche, che si contenderanno il “Trofeo Corradino D’Ascanio”. C’è tanta attesa per l’edizione 2022 della gara che dal 1963 anima il paese e i suoi abitanti, e l’impegno è massimo da parte di tutte le persone e le realtà impegnate. Sono iniziati i lavori per sistemare la strada e permettere così di avere una manifestazione al massimo della sua bellezza.

Le iscrizioni sono aperte e le adesioni continuano ad arrivare, il parco-partenti delle Svolte si popola dei protagonisti di questo Campionato Italiano Velocità Montagna, pronti a darsi battaglia sulle curve della Statale 17.

La presentazione delle Svolte di Popoli si terrà giovedì 11 agosto all’Auditorium Gran Guizza, con inizio alle ore 18.

Saranno presenti: Marco Marsilio (Presidente della Regione Abruzzo), Luciano D’Alfonso (Senatore della Repubblica), Ottavio De Martinis (Presidente Provincia Pescara), Angelo Caruso (Presidente Provincia L’Aquila), Giampiero Sartorelli (Presidente Aci Pescara), Mauro Colangeli (Sindaco Collepietro), Laura D’Abrizio (Sindaco San Benedetto in Perillis), Guido Quintino Liris (Assessore Sport Regione Abruzzo). Inoltre, ci saranno i piloti Simone Faggioli e Stefano Di Fulvio.