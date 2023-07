Svolte di Popoli 2023: iscrizioni e programma

POPOLI – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 61esima edizione della “Cronoscalata Svolte di Popoli”. Quest’anno la gara è valida per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Centro Nord, per il Campionato Italiano Bicilindriche e per il Challenge Assominicar Salite.

Saranno inoltre assegnati il “Trofeo Corradino D’Ascanio” al vincitore assoluto della gara dedicata alle auto storiche; e i Memorial Sabatino Giannantonio e Amedeo Natale.

Come si sa, l’evento di Popoli rappresenta una delle più grandi e storiche manifestazioni dell’intero Abruzzo e si inserisce in un contesto del tutto particolare. Popoli è infatti considerata la città dei motori, tra la tradizione delle leggendarie svolte e la storia, per aver dato i natali a Corradino D’Ascanio, ingegnere progettista dell’elicottero moderno e della Vespa. Quando arrivano le Svolte, ogni anno, Popoli e il suo comprensorio si vestono a festa e rendono unica questa corsa.

Non mancheranno le manifestazioni di contorno alla gara vera e propria, nello specifico la “Coppa Rombi del Passato” (parata non agonistica di vetture d’epoca stradali) e la “Svolte di Popoli Turistica” (parata non agonistica di vetture di interesse storico/sportivo/collezionistico stradali).

I moduli per “Domanda Iscrizione” sono disponibili su www.svoltedipopoli.it

PROGRAMMA

Il programma della manifestazione si disputerà nei giorni 11-12 e 13 agosto. Venerdì 11 si inizierà con le verifiche sportive e tecniche (al centro del paese). Sabato 12 toccherà alle prove ufficiali (inizio ore 9.30, chiusura percorso ore 8). Domenica 13 il grande spettacolo della Cronoscalata, con start alle 9.30 e chiusura percorso alle 8, a seguire le premiazioni in zona partenza (area Gran Guizza).