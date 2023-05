Sviluppo di aree rurali nella puntata di Agrinet4Education

TERAMO – Si parlerà di sviluppo di aree rurali e di dinamiche dalla vigna al bicchiere nella puntata di Agrinet4Education realizzato da RadioFrequenza, la radio dell’Università di Teramo, in onda domani alle ore 9.00 in simultanea su tutte le radio del circuito RadUni e rilanciato da Radio Icaro e dalle radio del circuito nazionale Corallo.

Agrinet4Education è il progetto crossmediale e didattico, cofinanziato dall’Unione Europea, realizzato dalle radio universitarie del circuito RadUni in collaborazione con Radio Icaro e dedicato alla nuova PAC, la Politica Agricola Comune.

Attraverso la storia di Valentina Di Camillo, laureata in viticoltura ed enologia nell’ateneo teramano, oggi giovane viticoltrice che gestisce con il fratello Luigi la Tenuta i Fauri, si parlerà di passione, formazione, sviluppo locale, occupazione e parità di genere, ma anche di opportunità offerte dall’Unione Europea grazie alla nuova PAC 2023-2027.

Saranno Enrico Dainese, direttore del Dipartimento di ateneo di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali e Federica Girinelli, dottore di ricerca in Diritto Agrario all’Università di Teramo, a illustrare strumenti quali il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e l’OCM (Organizzazione Comune del Mercato) ai fini dei contributi previsti dalla PAC.

“Sarà importante – ha spiegato Dainese – che il sistema agroalimentare lavori in sinergia con le università per attuare la nuova PAC, che è programmata per favorire l’innovazione, accrescere l’organizzazione dei produttori, aumentare l’equità lungo la filiera e supportare la costruzione di un sistema agroalimentare sostenibile e di qualità. Infatti anche l’agricoltura dovrà contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e a ridurre l’inquinamento e gli sprechi agroalimentari”.