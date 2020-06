Sviluppo dell’Abruzzo tema dell’incontro tra Fina e Provenzano

REGIONE – Oggi il ministro del Sud Giuseppe Provenzano e il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina hanno avuto un confronto sulle tematiche dello sviluppo e del rilancio dell’Abruzzo. Al centro del confronto le strategie che si stanno mettendo in campo, anche nell’ambito della conversione in legge del decreto rilancio, dell’istituzione della Zes e delle altre strategie di sviluppo che ricomprendono il territorio, a partire dalle reti Ten-T.

Fina spiega: “Sono molto grato al Ministro Provenzano per l’attenzione e la profonda conoscenza delle problematiche del nostro territorio. L’agenda del suo ministero ha molte azioni che ci riguardano e che svilupperanno presto molti risultati. Provenzano ha sottolineato l’utilità e gli sviluppi della Zes che può essere uno strumento molto importante per valorizzare la posizione e le potenzialità dell’Abruzzo sul terreno dell’attrazione degli investimenti e della creazione di lavoro, tanto più preziosi in questa crisi. Non l’unico, certo: è fondamentale calibrare interventi di portata complessiva, visti anche i margini progettuali che possono aprirsi. La leva fiscale, assieme a quella costituita dalla realizzazione delle infrastrutture, può essere decisiva. Il Ministro in molte nostre occasioni di confronto ha sempre fornito un ascolto attivo, quello di chi si è sempre occupato delle problematiche del Mezzogiorno con tutte le sue specificità regionali e territoriali”.