Sviluppo del territorio abruzzese, riunione della Fondazione “Aria Nuova”

GIULIANOVA – La sera di giovedì 20 giugno 2019 la Fondazione “Aria Nuova”, presieduta dal Presidente, il dott. Salvatore Benfatto, ha discusso presso lo stabilimento “Rosso di Sera” di Giulianova Lido, sullo sviluppo del territorio abruzzese, in particolare in campo socio economico e turistico – culturale, con operatori economici, manager, esperti del settore, opinionisti ed amministratori pubblici.

Si è individuata, nella valorizzazione tramite il turismo “esperenziale” delle tradizioni locali pressoché intatte in alcune “isole” alle pendici degli Appenini Centrali, e nella specializzazione dell’Abruzzo come regione verde d’Europa, la “chiave di volta” su cui dovrebbe puntare lo sviluppo del turismo regionale.

Presenti all’incontro, tra gli altri: Carlo Antonio Ciabarra imprenditore ed ex Consigliere Comunale di Città S.Angelo, Nadia Montemitro, dottoressa, Francesco Nuvolari, Aria Nuova, Francesco Iacovozzi, portavoce Aria Nuova, Orlando Gili, Vice Presidente Aria Nuova, Mauro Consorte imprenditore, il docente di economia presso l’università di L’Aquila Gianni Di Pancrazio ex Sindaco di Avezzano, Andrea Turilli, Aria Nuova, l’Arch. Raffaello La Cioppa, lulzim Console Onorario Albania, Xino Dini imprenditore, Cristiano Vignali giornalista e Presidente Abruzzo Tourism, Rocco Rossi ex Assessore della Provincia dell’Aquila, l’ Arch. Enzo Di Vittorio dirigente Anas, Cristian Palombizio edile, Coletti commercialista.