SuperEnalotto, centrati tre “5” in Abruzzo nel concorso del 15 dicembre

REGIONE – Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo: nel concorso del 15 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” da 23.165,67 euro. La prima giocata vincente è stata centrata nella tabaccheria di via America 65 ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, mentre la seconda ha premiato la tabaccheria di via Dante Alighieri 14/16 a Silvi, in provincia di Teramo. L’ultima, invece, è stata convalidata nel bar di via Cibotti 4 a Casalbordino, in provincia di Chieti. Il Jackpot, intanto, tocca quota 329,3 milioni di euro – nuovo record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

