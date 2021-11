Super J, inaugurazione dei nuovi studi dell’emittente televisiva

Di Antonio: “Questa inaugurazione è il segno tangibile di come Super J voglia non solo parlare al territorio, ma esserne parte”

GIULIANOVA – Taglio del nastro, poco prima di mezzogiorno, nei nuovi studi di Super J. L’emittente televisiva può dunque contare, da oggi, su una sede teramana e su una di riferimento per la costa, ubicata a Giulianova, in via Galilei. Il tradizionale colpo di forbice, affidato al Vicesindaco Lidia Albani, è stato preceduto dalla benedizione degli spazi da parte del Vicario di Forania don Ennio Di Bonaventura, parroco della Santissima Annunziata, che ha portato i saluti del Vescovo di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi. Il proprietario dell’emittente, l’editore Filippo Di Antonio, ed il direttore Alessandro Di Emidio, hanno accolto con grande cordialità i numerosi invitati.

All’inaugurazione erano presenti infatti, oltre al Vicesindaco di Giulianova, il primo cittadino di Silvi Andrea Scordella, quello di Roseto Mario Nugnes, il sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti, il Presidente del Consiglio comunale di Martinsicuro Emma Zarroli, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Giulianova, Maggiore Vincenzo Marzo, il Capitano Teo Sordillo, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, il Presidente dell’ Ordine dei Giornalisti Stefano Pallotta, il Vicepresidente Simone Gambacorta, lo staff al completo di Super J e rappresentanti delle testate giornalistiche locali.

“Questa inaugurazione – ha sottolineato Di Antonio – è il segno tangibile di come Super J voglia non solo parlare al territorio, ma esserne parte. Non un discorso, il nostro, ma un dialogo quotidiano, diretto, mai condizionato o di parte: un’opportunità per raccontare e ascoltare, per essere tra la gente e con la gente”.

“L’informazione è fondamentale per il buon governo delle comunità – ha detto Lidia Albani – Emittenti, giornali, siti web, sono specchi della realtà. Quando i contenuti sono trasparenti e vicini ai fatti, il servizio reso risulta non solo utile, ma anche formativo della coscienza civile e della crescita culturale dei cittadini”.

Il Sindaco Jwan Costantini, assente perchè fuori Giulianova, non ha fatto mancare il suo “buon lavoro” alla redazione di Super J, esprimendo la soddisfazione dell’amministrazione comunale che “vede arrivare in città un ulteriore spazio di incontro e confronto, un luogo dove il dibattito, pubblico e privato, ha la possibilità di far crescere democrazia, moralità e bellezza”.