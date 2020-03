Sulmona, scadenza prorogata per il concorso Dreams Murales per il futuro

Chi partecipa al concorso deve presentare un progetto per una sola torre dissipativa entro il 3 aprile 2020. Saranno selezionati 5 progetti

SULMONA (AQ) – C’è tempo ancora fino al 3 aprile per partecipare a Dreams Murales per il futuro, il concorso lanciato il 12 febbraio scorso dal Raggruppamento temporaneo d’imprese “MC Costruzioni Edili – ASE-Applicazioni Speciali nell’Edilizia – D.G.L. Carpenteria Metallica di Di Marco G.” con la collaborazione del Laboratorio d’arte MAW. L’emergenza e i tempi del ritiro in casa non hanno bloccato la creatività e le domande degli artisti che in questi giorni si sono intensificate, con partecipazioni da tutta Italia, inducendo gli organizzatori a prorogare di due settimane la scadenza di un bando che mai come adesso interpreta il desiderio di un nuovo domani.

DREAMS è un concorso aperto a tutti gli artisti per la realizzazione di 5 murales di grandi dimensioni su 5 strutture di protezione antisismica costruite all’esterno della Scuola media “G. Capograssi” nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio affidati al Raggruppamento temporaneo dal Comune di Sulmona.

Il suo obiettivo è quello di valorizzare un’opera innovativa di ingegneria, di grande impatto visivo nel sito dell’edificio scolastico, ma anche di stabilirne un dialogo con il suo contesto, con la comunità che la vive, sempre più coinvolta dalle emergenze del pianeta che ci accoglie.

Per partecipare è necessario presentare un progetto entro il 3 aprile 2020 ed inviarlo amuraledreams@gmail.com insieme alla documentazione richiesta.

Dopo una preselezione, curata dall’artista Valentina Colella, una commissione composta dalla Direzione artistica del MAW, dal curatore di Arte pubblica Marco Maiorano e da rappresentanti del Raggruppamento di Imprese promotore del bando, della Direzione Scolastica e del Comune di Sulmona, sceglierà 5 progetti che verranno realizzati a maggio 2020.

Ai vincitori saranno offerti i materiali, l’ospitalità ed il rimborso delle spese di viaggio, oltre a ad un bonus di partecipazione.

Sarà pubblicato un catalogo che raccoglierà i progetti finalisti ed i selezionati.

Maggiori informazioni e bando sul sito www.mawlab.org