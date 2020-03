Sulmona, il Sindaco: “Più Forze dell’Ordine per far rispettare le norme”

Troppi sono ancora coloro che escono affollando alcune zone della città; troppe macchine circolano non rispettando le prescrizioni



SULMONA – “Oggi in Valle Peligna non ci sono ancora casi accertati di Covid-19, fortunatamente, ma occorre preservare questa situazione con l’intensificazione del controllo sul territorio da parte delle Forze dell’ordine, per assicurarsi che le persone rispettino le disposizioni contenute nel Decreto di Governo e restino in casa. Molti hanno capito e stanno rispettando le norme“. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.

“Troppi, però, sono ancora coloro che escono affollando alcune zone della città, soprattutto in aree periferiche, continuando a percorrere quelle strade con rischio di assembramento, così come, secondo le numerose segnalazioni che mi hanno inviato i cittadini stessi, avviene negli orari di attivazione della ztl nel centro storico: troppe macchine circolano non rispettando le prescrizioni. Continuano, inoltre, a preoccupare i rientri in città e nei comuni circostanti di persone provenienti da fuori regione, proprietari di seconde case o fuori sede per studio e/o lavoro. Un fenomeno che non può essere controllato in modo sistematico, ma che può diventare molto pericoloso”, ha affermato il primo cittadino.

“Rinnovo per loro un accorato appello di restare a casa. Le forze presenti sul territorio sono tutte in strada h24, su disposizione del Questore: stanno facendo del loro meglio non risparmiandosi e, nell’ottica della piena collaborazione, sono in contatto con loro quotidianamente, ma chiedo al Prefetto un supporto ulteriore, anche con il coinvolgimento dell’ #esercito se necessario, come accaduto per altre emergenze di questo territorio, che possa integrare i servizi di controllo in città, per scoraggiare e sanzionare chi contravviene. É solo con misure decise che si può vincere questa battaglia costringendo oggi anche i meno responsabili a restare a casa”, ha concluso.