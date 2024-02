Al corso saranno ammessi 14 giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 26 febbraio

SULMONA – Entro le ore 12 del prossimo 26 Febbraio 2024 potranno essere presentate le domande per la selezione di 14 giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei Comuni di Sulmona, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Villalago e Vittorito interessati alla partecipazione al corso di qualificazione di Addetto all’immissione e alla gestione digitale dei dati.

Il corso è finanziato dal progetto “Giovani 2.0”. Gli interessati ad iscriversi al corso devono trovarsi in stato di disoccupazione e inoccupazione e in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso formativo e devono possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta.

La frequenza del corso sarà gratuita per i 14 beneficiari che saranno selezionati.

Il corso sarà erogato in una sede accreditata nel Comune di Sulmona. Il tirocinio sarà svolto presso aziende presenti sull’area di riferimento del progetto.

Le domande di ammissione al corso e i documenti indicati dovranno pervenire al Comune di Sulmona, Ente Capofila dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno, in una delle seguenti modalità: a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it; a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sulmona.aq.it; consegna a mano al protocollo del Comune di Sulmona sito in Via Mazara, 21 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.45 alle ore 17.15.

Sulla busta e all’oggetto della mail o PEC indicare “ Avviso per la selezione di giovani interessati alla partecipazione al corso di QUALIFICAZIONE DI ADDETTO ALL’IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI nell’ambito del progetto “Giovani 2.0”

L’istruttoria delle domande sarà realizzata dall’Ufficio mentre per la valutazione delle candidature sarà istituita apposita Commissione nominata con atto dirigenziale e composta da due dipendenti dell’Ufficio Sociale e dal Dirigente della I Ripartizione del Comune di Sulmona.

Ulteriori dettagliate informazioni e modulistica sono sull’Albo Pretorio del Comune di Sulmona.