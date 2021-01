Sulmona, bando per 4 operatori servizio civile: come fare domanda

Saranno impiegati nel progetto “Un sistema da comunicare #iorestoinformato”. Termine presentazione domande: 15 febbraio 2021

SULMONA – Il Comune di Sulmona accoglierà 4 giovani (tra i 18 e i 28 anni) volontari per il servizio civile universale 2021, che dovranno rispondere all’avviso denominato #iorestoinformato, compreso nel programma “Un sistema da comunicare” del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo.

Gli aspiranti operatori volontari potranno, dunque, scegliere il Comune di Sulmona, per occuparsi nello specifico di “diffusione delle conoscenze della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione”. Sarà a cura del CSV regionale la selezione dei candidati, i quali dovranno presentare domanda, direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, entro le ore 14 del prossimo 15 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile attraverso pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Sul sito del servizio civile nazionale è possibile consultare la scheda progettuale completa.

“Invito i ragazzi a partecipare: si tratta di una bella opportunità per i giovani che potranno aggiungere al proprio bagaglio culturale, formativo e di conoscenza, un’esperienza qualificante in un campo, quello della Protezione Civile, che si sta rivelando estremamente importante per i territori nella gestione delle emergenze. Pertanto i candidati selezionati potranno essere operativi a supporto delle attività della struttura comunale di Protezione Civile, occupandosi della comunicazione per diffondere la cultura dell’emergenza e della gestione dei rischi a vantaggio delle popolazioni”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.