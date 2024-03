Sulmona, aumentano le corse della navetta gratuita che collega il centro alla stazione

Dal 10 marzo, con quattro corse in più, il servizio di navetta sarà disponibile anche la domenica mattina e nei giorni festivi

SULMONA – Una buona notizia per turisti, visitatori e operatori del Turismo.

A Sulmona, anche la domenica mattina e nei giorni festivi, a partire dal 10 Marzo prossimo, sarà attivo il servizio di bus navetta, con pulmini blu, che collegheranno piazza Garibaldi (fermata nei pressi dell’Acquedotto medievale) con la Stazione ferroviaria.

Il servizio di bus navetta è stato riaffidato, con quattro nuove corse, ora previste anche negli orari di mattina.

Il pulmino sarà in Stazione in coincidenza con arrivi e partenze dei treni, compreso il treno storico, che richiama in Città sempre un gran numero di turisti.

Il servizio sarà attivo anche la domenica di Pasqua – con fermata sulla Circonvallazione – pensilina bus scalinata Ponte Capograssi

“Sono davvero soddisfatto, non solo per la riattivazione del servizio ma anche per la novità rappresentata dalle quattro corse, in orari di mattina, pensando che finalmente viene ripristinato il trasporto urbano anche nelle domeniche e nei festivi. La navetta rappresenta un veicolo essenziale per incentivare e sostenere l’afflusso di turisti in Città. Il turismo resta uno dei volani essenziali per muovere l’economia locale e tenere vivo il territorio”. Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti e Turismo, Elio Accardo.

Nel link le corse e gli orari:

https://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco_1/1485-25-NAVETTE_TURISTICHE_GRATUITE_DELLA_DOMENICA_aggiornamento_marzo_2024.pdf