“Sulle tracce del Drago” 2023 a L’Aquila: il manifesto é di Massimo Dall’Oglio

Il manifesto verrà distribuito durante la manifestazione in oltre 300 copie stampate e il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza

L’AQUILA – È di Massimo Dall’Oglio il manifesto della XIV edizione del Festival della Cultura Pop “Sulle Tracce del Drago” in programma nel weekend del primo settembre a L’Aquila. Il disegno di assoluta suggestione vede una viverna con il suo cavaliere, che svetta sulla torre di Palazzo Margherita nei cieli aquilani, quasi a proteggere la città e i suoi abitanti.

I lettori di Dragonero – il premiato fumetto di Sergio Bonelli Editore creato da Luca Enoch e Stefano Vietti – avranno anche riconosciuto uno Ian che la cavalca. Il disegno – interamente realizzato in digitale – comparirà in tutta la comunicazione del Festival e verrà distribuito in 300 copie stampate su carta di pregio: il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a iniziative benefiche. Chi vorrà potrà farle firmare all’autore che sarà presente durante i primi due giorni della manifestazione e nella mattina della domenica.

“Quando mi hanno parlato di questo Festival che si tiene da tanti anni a L’Aquila ricordavo solo le immagini del terremoto, allora ho voluto riscoprirla virtualmente attraverso le foto che trovavo online e sono rimasto affascinato dalla torre di Palazzo che ancora si ergeva orgogliosa nonostante tutto. Così ho pensato di farla sorvolare da un dragonero su una viverna a suggellare ancora di più la resilienza della popolazione aquilana”.

Massimo Dall’Oglio è attualmente a lavoro sia su una nuova avventura di Dragonero a colori per i testi di Luca Enoch, sia su un manga per la Kodansha in pubblicazione per la rivista Monthly Afternoon, tra le più lette in Giappone ed al mondo e che vede tra le sue firme di spicco mostri sacri del fumetto orientale come Tsubasa Yamaguchi (Blue Period), Makamoto Yokimura (Vinland Saga) e Masakazu Ishiguro (Hevenly Delusion).