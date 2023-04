Sulle orme dei Sanniti: pedalata non competitiva domani a Vasto

Domenica 30 aprile nel medio-alto vastese la pedalata tra cibo, arte e natura sulla prima tratta della Ciclovia della Ventricina

VASTO – Un inno al territorio e alla bicicletta tra cibo, arte e natura. È il leit-motiv della pedalata non competitiva aperta a coloro che hanno una bici da strada, gravel, mountain bike e anche bici a pedalata assistita. Questa manifestazione dà lo slancio ad una nuova fase di promozione turistica sulla prima ciclovia della Ventricina che si estende nei comuni del medio-alto vastese. Vasto, San Salvo, Lentella, Fresagrandinaria, Palmoli, Liscia, San Buono, Furci e Cupello hanno risposto con grande entusiasmo al progetto ideato da Luigi Di Lello e il suo comitato promotore dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti in sintonia con l’Associazione dei produttori della ventricina. Questo percorso coincide con la prima tratta della Ciclovia della Ventricina in attesa di mettere a punto le altre due tratte.

Il raduno è fissato alle 7:00 di domenica 30 aprile a piazza Rossetti a Vasto con partenza alle 8:00. Ogni 25 chilometri è previsto un ristoro mentre quello principale e sostanzioso è fissato al castello di Palmoli.

Il percorso di 90 chilometri circa con 1.500 metri di dislivello si snoda su strade asfaltate e i partecipanti devono avere una preparazione media. È richiesto obbligatoriamente il casco e l’organizzazione mette a disposizione due mezzi furgonati per qualsiasi esigenza in favore dei ciclisti lungo il percorso.

Al seguente link https://linktr.ee/sanniti ci si può iscrivere entro le 24:00 di venerdì 28 aprile. Per coloro che vogliono prenotare la bici a pedalata assistita o muscolare si può prendere contatto con il membro del comitato organizzatore Andrea D’Addario (3405472348).