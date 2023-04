Primo “Street Boulder” di Arsita il 30 aprile: il programma

ARSITA – Domenica 30 aprile la Vallata del Fino sarà protagonista di un evento di rilievo nazionale: ci riferiamo al primo “Street Boulder” di Arsita, organizzato dal CAI Sezione M. Ciotti e dalla Pro Loco locale, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Fervono o preparativi ad Arsita per una straordinaria iniziativa che ha visto impegnate per l’organizzazione tante persone, mosse solo da passione e forte attaccamento al territorio di appartenenza.

Per chi non lo sapesse, lo Street Boulder è una pratica di arrampicata senza corda che si svolge in spazi urbani, ovvero su palazzi, abitazioni, arredo urbano, che prevede solo dei materassi a garanzia della sicurezza dell’atleta. Un modo originale per riscoprire in modo del tutto nuovo l’arte dei nostri territori.

“La prima edizione di “Arsita Street Boulder” – afferma Manolo Pierannunzio, Presidente del CAI Arsita – nasce con la voglia di creare nuove avvincenti connessioni col nostro territorio in una modalità unica di scoperta. Un evento per tutte le età, durante il quale sarà possibile sia misurarsi su percorsi di vari livelli in pieno centro storico sia godere, semplicemente, della compagnia di una comunità accogliente e di un paese immerso nel Parco del Gran Sasso. Sono molto soddisfatto per la numerosa partecipazione in quanto si sono iscritti arrampicatori provenienti da tutta Italia. Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione e la realizzazione di un evento molto impegnativo, tutto il Direttivo del CAI Arsita, la Pro Loco di Arsita per la preziosa collaborazione, l’Amministrazione comunale di Arsita, tutti gli sponsor che hanno contribuito con un sostegno concreto e diretto, e gli infaticabili collaboratori: Valentina Giancola, Daniela Mazzocchi, Pina Pomilio, Simone Angiolelli, Paolo Cucculelli e Luca Salini”.

“Mi sono approcciato al mondo del boulder da totale sconosciuto – afferma il Presidente della Pro Loco di Arsita Edoardo Ferrante –, con la curiosità di un bambino che sta scoprendo una cosa nuova. Attualmente devo ammettere che aspetto il 30 aprile con grande entusiasmo e adrenalina e questo, sono sincero, mi rende molto felice. È importante questa prima storica edizione e spero che i partecipanti possano essere entusiasti dell’esperienza e del paese che, con gioia, li accoglie. L’obiettivo è quello di render l’ “Arsita Street Boulder” un evento iconico all’interno del circuito CSB. Sono soddisfatto della collaborazione con il CAI di Arsita e ringrazio, uno per tutto il Direttivo, il presidente Manolo Pierannunzio che ha dato reale senso al verbo “collaborare”.

Musica live e stand enogastronomici faranno da cornice durante questa giornata storica per la Vallata del Fino, per un giorno oggetto delle attenzioni mediatiche nazionali.